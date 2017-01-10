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Под видом защиты банковской карты мошенники украли у псковички 10 тысяч рублей

Две жительницы Пскова стали жертвами мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился  сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что  в целях предупреждения мошеннических проявлений необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. И, якобы, в связи с этим ему потребовалось уточнить реквизиты  карты собеседницы. Необходимые сведения женщина предоставила. А через некоторое время с ее банковской карты были списаны свыше 10 тысяч рублей.

Другой жительнице Пскова поступило СМС-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Затем неизвестным злоумышленникам  в результате различных уловок удалось снять более пяти тысяч рублей с карты этой горожанки.

Потерпевшие  обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены  уголовные дела.

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