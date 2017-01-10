Под видом защиты банковской карты мошенники украли у псковички 10 тысяч рублей

15:18, 10 января 2017, ПАИ

Две жительницы Пскова стали жертвами мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что в целях предупреждения мошеннических проявлений необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. И, якобы, в связи с этим ему потребовалось уточнить реквизиты карты собеседницы. Необходимые сведения женщина предоставила. А через некоторое время с ее банковской карты были списаны свыше 10 тысяч рублей.

Другой жительнице Пскова поступило СМС-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Затем неизвестным злоумышленникам в результате различных уловок удалось снять более пяти тысяч рублей с карты этой горожанки.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.