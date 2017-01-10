24 пожара зафиксировали в Пскове в декабре

15:33, 10 января 2017, ПАИ

В декабре в Пскове зарегистрировали 24 пожара. Об этом сообщил представитель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации города на координационном совещании по итогам декабря, которое 10 января провёл глава Пскова Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик подчеркнул, что в течение прошедшего месяца все чрезвычайные ситуации в городе устранялись в самые короткие сроки.

Он также напомнил, что в декабре в Пскове был создана комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) для своевременного и гарантированного сообщения горожанам об угрозах опасности в случае внештатных ситуаций. По словам выступающего, система оповещения работает довольно устойчиво.