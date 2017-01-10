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Виновником столкновения фуры c автобусом в Стругокрасненском районе стал 23-летний водитель

Виновником произошедшего вечером 9 января в Стругокраненского районе столкновения грузовика Renault Magnum c пассажирским автобусом Setra, в котором из Санкт-Петербурга в Печоры ехали 54 паломника из Белоруссии (в основном — дети и подростки из минского православного хора), стал 23-летний водитель фуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГИБДД, он неправильно выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в автобус, двигавшийся впереди в попутном направлении. 

В результате серьёзных травм никто не получил: 10-ти пассажирам, в том числе 9-ти несовершеннолетним была оказана медицинская помощь на месте, на следующий день ещё одна пострадавшая — женщина 1979 года рождения, обратилась за медпомощью в Печорскую районную больницу. 

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