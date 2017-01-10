В Пскове наблюдается снижение количества ДТП

15:41, 10 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Пскове наблюдалось снижение количества ДТП на 21% (более чем на 100 аварий). Такая информация была озвучена в ходе координационного совещания 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель ГИБДД также заметил, что в прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло на 17% меньше ДТП. Также отмечено снижение на 22% количества аварий, в результате которых пострадали дети.

Докладчик сообщил, что за год в городе к уголовной и административной ответственности были привлечены 3100 участников дорожного движения, в том числе 620 водителей. Из них 500 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выступавший обратил внимание на то, что на положительную динамику влияют, в частности, установленные пешеходные ограждения.