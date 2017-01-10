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За декабрь в Пскове изъяли 580 литров нелегального алкоголя

В декабре на территории Пскова изъяли 580 литров нелегальной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщил начальник городского УМВД РФ Сергей Сурин на координационном совещании у главы Пскова 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Сурин отметил, что во время новогодних каникул особое внимание уделялось соблюдению правил продажи алкогольной продукции, проводились рейды. Фактов отравления алкоголем не было, подчеркнул он.  

Начальник городского УМВД также отметил, что во время проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий охрана общественного порядка была организована на хорошем уровне, порядок был обеспечен. По оценке полиции, торжества в городе на новогодних каникулах посетили более 5 тысяч человек.

«В целом, ситуацию мы контролируем, серьезных происшествий не допущено», - заключил Сергей Сурин.

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