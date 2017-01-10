За год служба занятости в Пскове трудоустроила 1500 человек

15:48, 10 января 2017, ПАИ

За 2016 год в Пскове 1500 получили работу с помощью службы занятости. Об этом шла речь на координационном совещании 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель Центра занятости доложил, что в декабре наблюдалось небольшое увеличение количества безработных людей, но в целом ситуация была стабильной.

Отмечалось также, что специалисты проводят большую работу в рамках программы снижения количества безработных.

