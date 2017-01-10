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В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП

По данным службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», с начала 2017 года в Псковской области автомобилисты шесть раз совершили наезды на опоры воздушных линий электропередачи и уличного освещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, подобные ДТП произошли в Печорах, Невеле, Порховском и трижды в Новосокольническом районах. В ряде случаев было нарушено электроснабжение потребителей частных домов и уличного освещения.

В прошлом, 2016 году, в Псковской области в результате ДТП были зафиксированы 138 случаев повреждений ЛЭП. Ущерб, нанесенный электросетевому хозяйству региона в результате этих аварий, превысил 1,5 млн рублей.

По каждому факту повреждения опор ЛЭП сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Водителю, который повредил опору и скрылся с места ДТП, помимо возмещения ущерба, грозит ответственность, предусмотренная КоАП РФ, вплоть до лишения прав.

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании:  (8112) 59-73-45. 

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