Мошенник из Кургана обманул жительницу Струг Красных на 15 тысяч рублей

16:28, 10 января 2017, ПАИ

Незнакомец в ходе общения в Интернете и по телефону предложил жительнице посёлка Струги Красные принять с его помощью меры по защите ее банковской карты. В результате с карты гражданки списались около 15 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Теперь обстоятельства произошедшего уточняются в рамках проверки, которую проводят сотрудники отдела МВД России «Стругокрасненский». На данный момент полиция установила, что телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Курганской области.