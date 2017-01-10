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Общество

Мошенник из Кургана обманул жительницу Струг Красных на 15 тысяч рублей

Незнакомец в ходе общения в Интернете и по телефону предложил жительнице посёлка Струги Красные принять с его помощью меры по защите ее банковской карты. В результате с карты гражданки списались около 15 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Теперь обстоятельства произошедшего  уточняются  в рамках проверки, которую проводят сотрудники отдела МВД России «Стругокрасненский». На данный момент полиция установила, что телефонный номер, которым пользовался  злоумышленник, зарегистрирован в Курганской области.

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