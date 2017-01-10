В 2016 году в бюджет Пскова поступили почти два миллиарда рублей налогов

16:20, 10 января 2017, ПАИ

В 2016 году в бюджет Пскова поступили в виде налогов 1 млрд 820 тыс. рублей, при этом 132 млн 672 тыс. рублей составил налог на доходы физических лиц. Такие данные озвучила представитель налоговой инспекции на координационном совещании у главы Пскова Ивана Цецерского 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В декабре месяце были значительные поступления имущественных налогов, было собрано на 3 млн рублей больше, чем в прошлом году», - отметила докладчица.

Она также добавила, что среди горожан есть те, кто не платит налоги.