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Общество

Минздрав России предложил размещать предупреждения о вреде курения на самих сигаретах

Минздрав РФ в рамках разработанной антитабачной концепции предлагает расширить площадь размещения предупреждений о вреде курения и наносить соответствующую маркировку не только на сигаретные пачки, но и на сами сигареты, включая фильтр. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

«Основными мерами по регулированию состава табачных изделий и информированию потребителей табака являются… размещение предупреждений о вреде потребления табачных изделий на обертке фильтра сигарет, сигаретной бумаге», - говорится в концепции.

Также предлагается стандартизировать упаковку табачной продукции, в том числе обязать производителей сигарет использовать только один цвет - Pantone 448C. По мнению исследователей, этот цвет люди воспринимают негативно. Использование других цветов, форм сигаретной пачки, как и любой информации, стимулирующей продажу сигарет, должно быть запрещено, говорится в проекте документа.

Кроме того, в рамках концепции предлагается стандартизировать не только сигаретную пачку, но и ящик для хранения табачной продукции в местах реализации. «Возможность использования ящиков для хранения табачной продукции, только если они полностью окрашены в цвет, который соответствует цвету Pantone 448C, не имеют подсветки, надписей на русском и других языках, любых изображений», - добавили разработчики документа.

Запрет, по мнению разработчиков концепции, должен распространяться и на использование в табачных изделиях пищевых добавок (ароматизаторов), так как они, равно как и ряд других добавок, маскируют запах и видимость табачного дыма, что повышает для потребителя привлекательность сигарет и других табачных изделий.

В числе прочих мер по сокращению уровня распространения табака концепция предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, свободных от табачного дыма, включая любые жилые помещения, а также организации общественного питания.

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