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Общество

На полигонах Западного военного округа пройдут 28 конкурсов в рамках Армейских международных игр

На полигонах Западного военного округа (ЗВО) пройдут 28 конкурсов, проводимых в этом году Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Среди новых конкурсов в этом сезоне – «Военное ралли» (марш на расстояние более 2000 километров, в котором примут участие экипажи колесных бронированных машин), «Соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов», «Армейский марафон» (с использованием полосы препятствий «Гонки героев») и соревнования инспекторов ВАИ  «Дорога безопасности».

В настоящее время во всех соединениях и воинских частях округа стартовали отборочные этапы состязаний по профессиональному мастерству.

Открытие Игр пройдет в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон».

Предполагается, что в Играх примут участие более 3000 военнослужащих.

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