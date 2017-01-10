Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
Авиабаза воздушно космических сил РФ под Псковом получила два новейших ударных вертолета Ми-35. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Вертолеты прошли все этапы заводских испытаний, в ходе которых было протестировано бортовое оборудование, система навигации и радиолокационные комплексы.
Добавим, что Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, созданный для уничтожения бронетехники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. Является дальнейшим развитием вертолета Ми-24.