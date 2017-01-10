Сотрудники МЧС проведут профилактические рейды в частном секторе Пскова

16:49, 10 января 2017, ПАИ

Профилактические рейды по частному сектору Пскова в ближайшее время проведут сотрудники ГУ МЧС России по области. Об этом сообщил представитель ведомства на координационном совещании у главы Пскова Ивана Цецерского 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что в течение года проводились плановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, по результатам которых были выданы 243 предписания об устранении нарушений.

Что касается новогодних каникул, то, по словам докладчика, за первые 8 дней января в городе случились 14 пожаров, погиб в огне один человек. Никаких внештатных ситуаций не было, добавил он.