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Общество

Сотрудники МЧС проведут профилактические рейды в частном секторе Пскова

Профилактические рейды по частному сектору Пскова в ближайшее время проведут сотрудники  ГУ МЧС России по области. Об этом сообщил представитель ведомства на координационном совещании у главы Пскова Ивана Цецерского 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что в течение года проводились плановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, по результатам которых были выданы 243 предписания об устранении нарушений.

Что касается новогодних каникул, то, по словам докладчика, за первые 8 дней января в городе случились 14 пожаров, погиб в огне один человек.  Никаких внештатных ситуаций не было, добавил он.

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