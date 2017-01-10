Псковская областная библиотека пополнилась уникальными изданиями

17:26, 10 января 2017, ПАИ

Новые репринтные издания поступили в фонд Регионального центра по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители библиотеки могут познакомиться с изданием геральдико-эмблематической поэмы Симеона Полоцкого «Орел российский» 1667 года, которая преподнесли царю Алексею Михайловичу по случаю официального объявления наследником престола царевича Алексея Алексеевича.

Издание содержит впервые выполненное факсимильное воспроизведение парадной рукописи произведения, транслитерированный текст, исследование творческой истории создания поэмы, анализ ее содержания, композиции, поэтики и археографическое описание сохранившихся рукописей сочинения, иллюстрации. Рукопись хранится в библиотеке Академии наук Санкт-Петербурга.

Также, в 2016 году фонд библиотеки пополнился уникальными книгами «Издательства В. Секачев», которые вышли всего в 10 экземплярах.

В частности, книга «Военные действия в Китае. 1900-1901» в трех томах. Первый том военного деятеля, автора трудов по истории, организатора Русского военно-исторического общества Александра Мышлаевского, а второй и третий тома - генерала-майора, известного русского военного писателя, военного историка Николая Овсяного.

Посетители также смогут познакомится с «Историей царствования Петра Великого» профессора Петербургского университета, академика Императорской Академии наук Николая Устрялова, . Этому труду автор посвятил последние 23 года жизни. Исторический труд воссоздан впервые.

Подробнее о книгах в виртуальной выставке «Новые репринтные издания в фонде Центра редкой книги».

В пресс-службе напомнили, что с 12 по 19 января в Псковской областной библиотеке будет работать выставка «Книга 2016» (Книга года). В экспозиции будет представлено около 500 новых изданий из фонда библиотеки, в том числе и новые издания Регионального центра по работе с редкими и ценными документами.