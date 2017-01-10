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Всего 6 нарушений выявили инспекторы Росрыболовства на псковских водоёмах с 1 по 8 января

Во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, в Псковской области госинспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выявили всего 6 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, у браконьеров изъяли 4 килограмма рыбы и 40 незаконных орудий лова. Были наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу инспекторы выявили 89 административных правонарушений и  наложили  штрафов на сумму 493 тыс. 800 рублей.

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