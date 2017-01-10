Всего 6 нарушений выявили инспекторы Росрыболовства на псковских водоёмах с 1 по 8 января

17:37, 10 января 2017, ПАИ

Во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, в Псковской области госинспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выявили всего 6 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, у браконьеров изъяли 4 килограмма рыбы и 40 незаконных орудий лова. Были наложены штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу инспекторы выявили 89 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 493 тыс. 800 рублей.