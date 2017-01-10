В Острове мужчина обвиняется в избиении до смерти знакомого за то, что тот громко храпел во сне

19:30, 10 января 2017, ПАИ

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 30 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в одном из домов в Острове, нанес потерпевшему, который слишком громко храпел во сне и мешал отдыхать, множество ударов попавшимся под руку предметом. Спустя двое суток последний скончался в результате черепно-мозговой травмы.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору доказательств продолжается.