4
18:12
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
17:56
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом
17:35
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
13:09
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
13:02
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10:55
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
Еще новости
Общество

В Острове мужчина обвиняется в избиении до смерти знакомого за то, что тот громко храпел во сне

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 30 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в одном из домов в Острове, нанес потерпевшему, который слишком громко храпел во сне и мешал отдыхать, множество ударов попавшимся под руку предметом.  Спустя двое суток последний скончался в результате черепно-мозговой травмы.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору доказательств продолжается.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
10 января 2017
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом
10 января 2017
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом 3
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове
10 января 2017
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
10 января 2017
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10 января 2017
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе 5
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
10 января 2017
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
10 января 2017
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий

Идет загрузка...