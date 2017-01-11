Правительство представит первую версию плана действий до 2025 года в марте

10:24, 11 января 2017, ПАИ

Первая версия плана действий Правительства до 2025 года будет готова в марте этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

«Определенная версия плана у нас уже есть. Мы сейчас будем над ней активно работать, будем брать какие-то предложения, которые будут поступать от ведомств, будем общаться очень внимательно с бизнес-объединениями, рассказывать им о тех идеях, которые у нас есть, слушать идеи, которые они предлагают. Примерно через два месяца — в марте — у нас будет работоспособная его версия, такой промежуточный итог», — сказал Максим Орешкин.

По его словам, Правительство активно ведет работу по подготовке плана по ускорению темпов роста российской экономики на 2017–2025 годы. На предстоящем этапе планируется получить предложения от министерств и ведомств.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, окончательная версия плана должна быть готова в мае.