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Общество

В медкартах россиян предложили указывать данные о курении

В России врачей планируют обязать вносить в медицинскую документацию информацию об отношении пациента к курению. Об этом говорится в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», передает ТАСС.

«Формирование современной системы мониторинга предусматривает… обязательное отражение в медицинской документации записей об отношении пациента к потреблению табака и соответствующих данных в формах статистического отчета и отчетности», — указано в документе.

Отмечается, что мониторинг позволит оценить динамику потребления табака. Это планируется использовать для внесения корректировок в концепцию и ее реализацию.

Ранее сообщалось, что Минздрав отправит на доработку проект антитабачной программы.

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