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Общество

Администрации Пскова рекомендовали разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома на улице Советская, 98

Сегодня, 10 января, в Псковской городской Думе состоялись публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Одним из вопросов рассматривалось отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - многоквартирного дома на участке по адресу: ул. Советская, 98. Ранее здесь был аварийный жилой дом, попавший под расселение и снос.

Заявитель предполагает восстановление многоквартирного жилого дома на историческом месте и в исторических объемно-планировочных решениях (в данном месте допускается высотность строительства не более 12 метров, ширина строения - не более 15 метров). Вместе с тем, согласно заключению государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия заявленный земельный участок находится частично в охранной зоне (граничит с территорией, на которой располагается объект культурного наследия федерального значения «Церковь Алексея» 1540 года), частично в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Строительство жилого дома, как специальная мера, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды, возможно с рекомендацией использовать для этого часть участка вдоль улицы Советской. При этом, заявитель обратился с просьбой о сокращении отступа от красной линии улицы до капитального строения с пяти до ноля метров.

По результатам слушаний администрации города рекомендовано предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Кроме того, участники публичных слушаний согласовали вопрос строительства автосервиса по адресу ул. Труда, 79, возведения индивидуального жилого дома на ул. Островской, 25, магазина - на ул. Шоссейной, 3.

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