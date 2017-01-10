Джонсон заверил Трампа в причастности России к кибератакам

20:09, 10 января 2017, ПАИ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в причастности России к кибератакам, сообщает Associated Press.

По его словам, «это абсолютно ясно», что взломы электронной почты демократов «были произведены из России».

При этом Джонсон отметил, что «было бы глупо в дальнейшем демонизировать Россию и загонять ее в угол».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разочарованы отчетом спецслужб США о якобы причастности Владимира Путина к кибератакам, добавив, что в докладе нет ничего, что «стоило бы детально читать».