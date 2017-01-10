В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек

20:12, 10 января 2017, ПАИ

Житель британского города Глостер — 20-летний Хейден Кросс — объявил, что находится на четвертом месяце беременности. Объясняется все очень просто: молодой человек родился женщиной, а в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола.

Хейден планирует пережить операцию по удалению грудей и яичников после родов. Он рассказал, что забеременел с помощью донора спермы, которого нашел через социальные сети.

Кросс пояснил, что по документам он уже мужчина. По его словам, он сознательно замедлил процедуру смены пола для того, чтобы завести ребенка.

Британец не собирается скрывать от своего отпрыска, что является трансегендером. Хейден Кросс стал первым в Великобритании беременным мужчиной, передает Metro.