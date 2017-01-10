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Общество

Самая красивая деревня России просит оградить ее от туристов

Кинерма – самая красивая деревня России – просит оградить ее от туристов, сообщает «Интерфакс». Как рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен, жители населенного пункта сетуют на невозможность принимать большое число путешественников.

По словам Лесонена, от населения Кинермы поступила просьба периодически закрывать дорожный знак, поскольку число туристов, заезжающих в деревню, превышает ее рекреационные возможности.

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но, действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», – отметил министр.

В Кинерме 16 домов, из них шесть являются памятниками архитектуры. Ежегодно в деревню приезжают несколько тысяч туристов, в том числе иностранцы.

«Самые красивые деревни» – международный туристический бренд. Он появился во Франции в 1982 году и впоследствии развился в международную федерацию «Самые красивые деревни Земли», в которую входят около 20 национальных ассоциаций. Российская была создана в 2014 году.

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