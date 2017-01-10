ЕС и ВОЗ сообщили, что две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходятся на Россию

20:33, 10 января 2017, ПАИ

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention Control, ECDC, ЕЦПКЗ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовили совместный доклад заражении ВИЧ в Европе. Почти две трети зарегистрированных в Европе новых случаев заражения вирусом ВИЧ приходятся на Россию, говорится в докладе.

При составлении документа учитывалась статистика по более чем 50 европейским странам. В России самый высокий показатель распространения инфекции, которая вызывает СПИД, говорится в докладе. Он составил 67,0 на 100 тыс. населения. Отмечается, что несмотря на усилия по профилактике ВИЧ-инфекции, в Западной Европе частота инфицирования существенно не изменилась, а в Восточной Европе увеличилась более, чем в два раза.

В докладе указана статистика по заражению за 2015 год. В 2015 году в Европе было зарегистрировано 153 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. «На новые случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в России, приходится 64% всех таких случаев в европейском регионе ВОЗ и 81% — в восточной части региона. В целом, по данным обзора, в Европе число людей, у которых диагностирована эта инфекция, составило 2 млн 3 тыс. 674, в том числе в России — 1 млн 11 тыс. 377 и в других странах региона — 992 тыс. 297. Число зараженных ВИЧ в европейских странах за 2015 год увеличилось на 8% (в России — 15%), а за последние 10 лет — на 60% (в России — на 133%)»,— приводит ТАСС текст доклада.

Напомним, российские чиновники в 2016 году так и не решились назвать эпидемией ситуацию с распространением ВИЧ, несмотря на то что число инфицированных превысило 1 млн человек. Но именно об эпидемии неоднократно предупреждали эксперты, пишет Коммерсант.