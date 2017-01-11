Резервный фонд России сократился за год в 3,7 раза

09:56, 11 января 2017, ПАИ

Объем средств Резервного фонда России в январе 2017 года составил 972,13 млрд рублей, что в 3,7 раза меньше, чем год назад. Наибольший расход — 1,059 трлн рублей — пришелся на декабрь. Его причиной стало покрытие дефицита бюджета, отметили в Министерстве финансов.

«Часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах $6,87 млрд, €6,44 млрд и £1,21 млрд была реализована за 966,90 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета»,— пояснили в ведомстве.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), напротив, увеличился до 4,4 трлн рублей. Доходы резерва за 2016 год составили 8,76 млрд. Минфин отмечает, что часть средств ФНБ была вложена в проекты Внешэкономбанка, среди которых лизинг и модернизация вагонов московского и будапештского метро. Доходность Резервного фонда, в свою очередь, составила 10,51 млрд рублей, пишет газета «Коммерсантъ».