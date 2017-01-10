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Общество

Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом ТАСС сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

По его словам, здание полностью сохранит музейные функции. Соответствующая договоренность была достигнута с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Дальнейшее содержание собора будет возложено на РПЦ.

Полтавченко также заверил, что доступ в собор, как и прежде, будет обеспечен представителям всех конфессий.

В конце июля 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Против идеи выступил глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры. Депутаты городского заксобрания предложили вынести вопрос о будущем собора на референдум. Однако горизбирком отказался проводить голосование из-за размытой формулировки. В РПЦ тогда назвали незаконным это решение.

Музейный комплекс Исаакиевского собора имеет статус памятника культуры федерального значения. На его территории согласовано проведение более двухсот богослужений в год.

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