Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы

21:10, 10 января 2017, ПАИ

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс заявил, что в 2017 году наибольшую отдачу принесут вложения в российские активы и сельское хозяйство, передает Rambler News Service.

Он рассказал, что недавно сам приобрел российские акции, а также рублевые бонды. При этом Роджерс рекомендовал продавать акции Facebook и Google. «Я рекомендую продажу акций Facebook, Amazon, Netflix, Google/Alphabet в США, ясно, что образуется пузырь», — сказал инвестор.

Ранее Роджерс указывал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США положительно скажется на привлекательности России для инвесторов, отмечает агентство.

В апреле 2015 года Роджерс рекомендовал инвесторам покупать рублевые облигации федерального займа, называя их хорошим вложением. «Доходность на уровне 13-14 процентов в рублях — это достаточно хороший возврат на инвестицию», — говорил он.

Джим Роджерс — успешный американский инвестор, основатель инвестфонда Rogers Holdings. В 2007 году Роджерс предсказал ипотечный кризис в США, а осенью 2014-го — резкое падение цен на нефть.

В 1973 году он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum, который за 10 лет принес прибыль в 4200 процентов, при том что американский индекс S&P вырос только на 47 процентов. С 2012 года инвестор является советником инвестбанка «ВТБ Капитал» по сельскохозяйственным активам.