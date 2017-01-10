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Политика

Белоруса отказались пускать в Литву из-за красной звезды на машине

Литовские пограничники не пропустили в страну гражданина Белоруссии из-за советской символики на автомобиле. Об этом во вторник, 10 января, сообщает портал Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

По информации ресурса, белорус хотел въехать в Литву на автомобиле через контрольно-пропускной пункт Райгардас в Друскининском районе. Пограничники отказались пропускать машину, так как на ее заднем стекле была наклейка в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом.

Сотрудники погранохраны предложили водителю снять наклейку или оставить автомобиль. Гражданин Белоруссии отказался убирать символику с транспортного средства, поэтому ему не разрешили проследовать в Литву.

В мае в Вильнюсе за демонстрацию советской символики был задержан гражданин Эстонии. Полиция литовской столицы сообщала, что по улицам «разъезжает автомобиль с георгиевскими лентами и запрещенными коммунистическими символами — красной звездой с желтой каймой и серпом и молотом».

Задержанный патрульными мужчина сказал, что приехал из Эстонии, чтобы купить машину, и ничего не знал о запрете подобной символики в Литве.

Летом 2015 года житель Вильнюса попал под суд за футболку с основателем советского государства Владимиром Лениным.

Запрет на публичную демонстрацию советской и нацистской символики парламент Литвы ввел 2008 году.

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