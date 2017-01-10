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Общество

Рождественский марафон Псковского Красного Креста приедет в гости к подопечным Гдовского дома-интерната

В четверг Рождественский марафон Псковского Красного Креста приедет в гости к подопечным Гдовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, в программе встречи  -  праздничный концерт ансамбля русской песни «Забава» и лауреата международных конкурсов Светланы Дмитриевой, а также подарки, которые с душой и наилучшими пожеланиями передали жители города Пскова.

Кроме подарков от неравнодушных псковичей, все проживающие в интернате подопечные получат щедрый подарок от  компании «Псков-полимер» - заботливо подобранную индивидуально для каждого  обувь на сырую погоду.  Следует отметить, что компания «Псков-полимер», руководит которой  депутат Псковского областного собрания депутатов Юрий Сорокин, стала постоянным участником многих благотворительных акций, которые проводит Псковский Красный Крест.

Итак, праздник состоится на Рождественской недели в 12:30 часов 12 января 2017 года.

Затем Рождественский марафон посетит Москвинскую среднюю школу Псковского района (17 января 2017 года в 12:30 часов), где 30 детишек встретятся с новогодними сказочными героями, а Санта-Клаус от Норвежского Красного Креста вручит подарки, о которых мечтали ребятишки.

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