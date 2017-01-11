Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре

09:12, 11 января 2017, ПАИ

Цены на продовольственные товары в России в декабре 2016 года повысились на 0,6% к предыдущему месяцу, когда они выросли на 0,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики, передает Росбалт.

В годовом исчислении продовольственная инфляция замедлилась в декабре до 4,6% с 5,2% в ноябре.

Как уточняет Росстат, без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие выросли за декабрь на 0,6%.

Ведомство констатирует, что в отчетном месяце в группе продовольственных товаров существенно выросли цены на молоко и отдельные виды молочной продукции. Так, творожные сырки, глазированные шоколадом, стали дороже на 2,3%, питьевое молоко — на 1,7%.

Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — на 23,7% и 8,3% соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%, репчатый лук — на 2,2%, столовая свекла — на 1,4%. Вместе с тем, апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны — на 10,3%, бананы — на 3,8%, груши — на 1,2%, сухофрукты — на 0,9%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,9% стал дороже сыр, на 0,7-1,3% — икра и разделанная рыба лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, куриные окорочка, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки, сырокопченые колбасы, чай.

Одновременно на 0,1-1% снизились цены на соль, муку, гречневую крупу, рис, пшено, горох и фасоль.

В целом инфляция в России по итогам декабря 2016 года составила 0,4% в сравнении с предыдущим месяцем, как и в ноябре. За минувший год потребительские цены повысив на 5,4% (декабрь к декабрю), показав тем самым рекордно минимальный рост за всю новейшую историю России. По итогам 2015 года инфляция в стране составила 12,9%, тогда как в 2014 году потребительские цены повысились на 11,4%.