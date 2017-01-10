В Европе от аномальных холодов погибли десятки человек

22:59, 10 января 2017, ПАИ

Несколько десятков человек погибли в последние дни от переохлаждения в разных странах Европы, сильный снегопад парализовал Стамбул, в некоторых регионах Италии власти готовы ввести режим чрезвычайной ситуации, в Греции отменены занятия в школах.

От переохлаждения в различных европейских городах за последние несколько дней, по данным СМИ, погибли как минимум 40 человек, большинство из них — бездомные и мигранты, передает РИА Новости.

Погода в Польше в конце прошлой недели приблизилась к температурному рекорду страны — минус 41 градусу. В результате резкого похолодания, во время которого столбики термометров опустились ниже 30 градусов, скончались несколько десятков человек, общее число погибших с начала ноября достигло 71 человека. Жителей страны призывают быть бдительными, обращать внимание на бездомных, пожилых и одиноких людей, в случае необходимости обращаться за помощью.

В некоторых городах страны, в том числе в Кракове, Кельцах и Варшаве выпущено специальное предупреждение в связи с превышением норм загрязнения воздуха, в частности, из-за печного отопления, сжигания угля и мусора. Эксперты отмечают, что смог наиболее опасен для жителей страны в морозную и безветренную погоду, детей и пожилых людей попросили без острой необходимости не покидать свои дома. По прогнозам, угроза сохранится как минимум до среды.

Власти Италии готовы ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде южных областей страны в связи с огромным ущербом, который был нанесен местным сельхозпроизводителям в результате рекордно низких температур и обильных снегопадов, обрушившихся в последние дни на Апеннины. «Мы готовы объявить режим стихийного бедствия, как только об этом запросят заинтересованные регионы. Необходимо как можно скорее произвести оценку причиненного ущерба и задействовать все возможные инструменты для поддержки пострадавших хозяйств», — заявил в понедельник вечером глава Минсельхоза Италии Маурицио Мартина.

По данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, особенно серьезный урон непогода нанесла сельхозпроизводителям южных регионов страны — Апулии, Сицилии, Калабрии, а также столичной области Лацио.

Так, в Апулии неожиданные заморозки и снегопады погубили примерно 70% урожая овощных культур, под угрозой оказались многие тепличные хозяйства, из-за сильных снежных заносов на дорогах фермеры вынуждены выливать тысячи литров свежего молока, в ряде хозяйств начался падеж скота.

Не менее драматичная ситуация сложилась сейчас на Сицилии, где тысячи гектаров сельхозугодий оказались уничтожены морозами, а ущерб от неожиданных холодов в агросекторе области оценивается уже в несколько миллионов евро.

По информации областного отделения Coldiretti Калабрии, таких низких температур в этой южной области не было уже более 50 лет. В результате оказалась уничтожена значительная часть урожая цитрусовых, а также сотни гектаров посадок кабачков, лука, фасоли и других овощей.

Аналогичная ситуация сложилась в Лацио, где счет убытков, понесенных сельхозпроизводителями, также уже идет на миллионы евро. Особенно тяжелое положение отмечается в тех районах столичной области, которые пострадали в результате сильных землетрясений летом-осенью минувшего года.

Волна непогоды с рекордно низкими температурами и обильными снегопадами обрушилась на Италию в последние четыре дня. По данным римской газеты Il Messaggero, жертвами небывалых холодов на Апеннинах уже стали девять человек, которые погибли от переохлаждения.

В Сербии пятый день продолжаются заморозки, и республиканское управление гидрометеорологии предупреждает о низких по местным меркам температурах, до минус 22 градусов. Официально сообщается об одном погибшем от холода гражданине — жителе города Вранье. Режим чрезвычайной ситуации из-за холодов и снега провозглашен в 11 муниципалитетах на западе, юго-западе и юге страны.

Наиболее сложная ситуация сохраняется на Пештерском плоскогорье на юго-западе Сербии, где, по последним данным, остаются отрезаны снегом 50 сел, около 2 тыс. человек. Представитель Сектора по ЧС МВД Зоран Милованович уточнил во вторник, что предстоит расчистить еще около 750 км дорог, чтобы разблокировать села. Всего МВД сообщает о 120 эвакуированных гражданах на территории страны и 70 извлеченных из снежных заносов автомобилях.