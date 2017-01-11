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Общество

Страшный день наступил по народному календарю

11 января по народному календарю наступил Страшный день, пишет сalend.ru.

Страшный день получил такое название, потому что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных.

Кстати, детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных». Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали им веселиться.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

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