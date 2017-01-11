В России сократилось потребление мяса и рыбы

08:19, 11 января 2017, ПАИ

С 2013-го по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг). Это следует из сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», который подготовила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), пишет газета «Известия».

В то же время специалисты отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых. По оценкам экспертов, в частности, это связано с продуктовым эмбарго и контрсанкциями.

«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», — пояснила изданию генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.

Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.