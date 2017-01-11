0
09:12
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
21:10
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
17:13
Итоги строительства и ЖКХ - 2016
15:02
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
17:33
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
Еще новости
Экономика

Задолженность россиян перед кредиторами к концу 2016-го составила 15,5 млрд рублей

К концу 2016 года общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила 15,5 млрд рублей. Такие данные предоставил Национальный центр банкротств (НЦБ), пишет газета «Известия».

В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

В НЦБ уточнили, что долг может быть либо полностью списан, либо реструктуризирован, что влечет за собой потери для кредитных организаций. При этом отмечается, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
11 января 2017
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
10 января 2017
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
05 января 2017
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот 19
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
28 декабря 2016
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области

Идет загрузка...