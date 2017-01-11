Задолженность россиян перед кредиторами к концу 2016-го составила 15,5 млрд рублей

08:34, 11 января 2017, ПАИ

К концу 2016 года общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила 15,5 млрд рублей. Такие данные предоставил Национальный центр банкротств (НЦБ), пишет газета «Известия».

В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

В НЦБ уточнили, что долг может быть либо полностью списан, либо реструктуризирован, что влечет за собой потери для кредитных организаций. При этом отмечается, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.