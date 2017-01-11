0
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
15:51
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
12:07
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
09:56
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
09:20
Тело молодого человека обнаружили в полынье реки Синяя в Красногродском районе
Еще новости
Происшествия

За сутки в псковскую полицию поступили 55 сообщений о преступлениях и происшествиях

10 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 55 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 20 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 25 преступлений, в том числе грабеж и угон, которые удалось раскрыть.

На территории области вчера были зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 364 нарушения  Правил дорожного движения. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
10 января 2017
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
10 января 2017
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
10 января 2017
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
Тело молодого человека обнаружили в полынье реки Синяя в Красногродском районе
10 января 2017
Тело молодого человека обнаружили в полынье реки Синяя в Красногродском районе 1
В Стругокрасненском районе автобус с паломниками из Белоруссии столкнулся с фурой
09 января 2017
В Стругокрасненском районе автобус с паломниками из Белоруссии столкнулся с фурой

Идет загрузка...