За сутки в псковскую полицию поступили 55 сообщений о преступлениях и происшествиях

08:25, 11 января 2017, ПАИ

10 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 55 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 20 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 25 преступлений, в том числе грабеж и угон, которые удалось раскрыть.

На территории области вчера были зарегистрированы 4 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 364 нарушения Правил дорожного движения.

