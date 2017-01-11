Международный день «спасибо» отмечается 11 января

08:30, 11 января 2017, ПАИ

11 января отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day), пишет сalend.ru.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку полагают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Между тем, психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить человека.