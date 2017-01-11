0
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
11:40
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
11:25
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
11:03
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:27
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
10:02
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения
18:12
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
Еще новости
Общество

Международный день «спасибо» отмечается 11 января

11 января отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day), пишет сalend.ru.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку полагают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Между тем, психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
11 января 2017
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
11 января 2017
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 января 2017
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
11 января 2017
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения
11 января 2017
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения 1
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
10 января 2017
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом
10 января 2017
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом 5

Идет загрузка...