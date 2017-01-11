Два человека погибли на пожаре в Бежаницком районе

09:23, 11 января 2017, ПАИ

10 января в поселке Красный Луч Бежаницкого района произошел пожар, на котором погибли два человека, стало известно Псковскому агентству информации.

В жилом доме на улице Ленинской, 34 сгорела кровля, выгорели помещения. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Хозяин дома 1936 года рождения и женщина 1938 года рождения обнаружены погибшими.

Кроме того, в 2:10 11 января в Новосолльниках на улице Куйбышева, 12 из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке произошло возгорание в жилом доме, огнем повреждена кровля.