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Два человека погибли на пожаре в Бежаницком районе

10 января в поселке Красный Луч Бежаницкого района произошел пожар, на котором погибли два человека, стало известно Псковскому агентству информации.

В жилом доме на улице Ленинской, 34 сгорела кровля, выгорели помещения. Причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Хозяин дома 1936 года рождения и женщина 1938 года рождения обнаружены погибшими.

Кроме того, в 2:10 11 января в Новосолльниках на улице Куйбышева, 12 из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке произошло возгорание в жилом доме, огнем повреждена кровля.

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