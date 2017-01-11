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Восемь домов и детский сад в Пскове остались без теплоснабжения из-за утечки

10 января в Пскове на улице Новоселов, 15 произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 159 мм, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии отключенными от теплоснабжения оставались 8 жилых домов по улице Новосёлов, 7, 15, 17, 19, 21 и улице Инженерной, 84, 86, 88. В них проживают 2 тысячи 77 человек. В зоне отключения также оказался детский сад № 41, отопление осуществлялось электрообогревателями.

Утечка произошла около 10:00, к 15:45 теплоснабжение было восстановлено в полном объёме.
 

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