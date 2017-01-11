День заповедников и национальных парков отмечается сегодня в России

09:32, 11 января 2017, ПАИ

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков, пишет сalend.ru.

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Дата была выбрана не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира. Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 70 государственных природных заказников, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 млн га или 11,9% площади России.

На территории Псковской области расположены природный заповедник – Полистовский, национальный парк – Себежский. Последний был основан 1 июля 1996 года. Он расположен на юго-западе Псковской области и граничит на юге с Белоруссией, на западе - с Латвией. Протяженность парка с севера на юг составляет 28 километров, с запада на восток - 34 километра. Его площадь составляет 50 тыс. га (29 тыс. га - леса, 7 тыс. га - озера). На этих землях произрастают около 650 редких видов растений, многие из которых занесены в Красную Книгу и обитают более 200 видов птиц.

Полистовский заповедник находится на востоке Псковской области, на стыке Бежаницкого и Локнянского районов. Заповедник был учреждён в 1994 году постановлением Правительства РФ с целью сохранения в естественном состоянии и изучения природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы. Это первый болотный заповедник России общей площадью около 38 тыс. га.