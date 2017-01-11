0
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
11:40
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
11:25
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
11:03
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:27
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
10:02
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения
18:12
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
Еще новости
Общество

День заповедников и национальных парков отмечается сегодня в России

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков, пишет сalend.ru.

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Дата была выбрана не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира. Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 70 государственных природных заказников, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 млн га или 11,9% площади России.

На территории Псковской области расположены природный заповедник – Полистовский, национальный парк – Себежский. Последний был основан 1 июля 1996 года. Он расположен на юго-западе Псковской области и граничит на юге с Белоруссией, на западе - с Латвией. Протяженность парка с севера на юг составляет 28 километров,  с запада на восток - 34 километра. Его площадь составляет 50 тыс. га (29 тыс. га - леса, 7 тыс. га - озера). На этих землях произрастают около 650 редких видов растений, многие из которых занесены в Красную Книгу и обитают более 200 видов птиц.

Полистовский заповедник находится на востоке Псковской области, на стыке Бежаницкого и Локнянского районов. Заповедник был учреждён в 1994 году постановлением Правительства РФ с целью сохранения в естественном состоянии и изучения природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы. Это первый болотный заповедник России общей площадью около 38 тыс. га.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
11 января 2017
Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
11 января 2017
Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 января 2017
Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
11 января 2017
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения
11 января 2017
Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения 1
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
10 января 2017
Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом
10 января 2017
11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом 5

Идет загрузка...