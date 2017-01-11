Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки

09:34, 11 января 2017, ПАИ

Сегодня, 11 января, около 6:00 в Пустошкинском районе, в 9 километрах от Пустошки, на 465-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – Невель произошла поломка микроавтобуса «Мерседес Спринтер». Как стало известно Псковскому агентству информации, двигался автобус из Витебска (Белоруссия) в Санкт-Петербург. В нём ехали 15 человек, в том числе две детей, все они – граждане России.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что у автобуса вышел из строя двигатель и дальнейшее движение невозможно. При этом автономное отопление салона «Мерседеса» продолжало работать.

Администрация Пустошкинского района предусмотрела размещение пассажиров микроавтобуса на туристической базе «Алоль» в деревне Холюны. Однако, они отказались от такого варианта и просили доставить их в Псков.

Тогда была достигнута договорённость, что рейсовый автобус «Пустошка – Псков» сделает дополнительную остановку у сломавшегося «Мерседеса». В 6:56 пассажиры сломавшегося транспортного средства пересели в автобус и отправились в Псков, откуда они уже самостоятельно будут добираться до Санкт-Петербурга.

Для транспортировки поломанного микроавтобуса из Северной столицы выехал эвакуатор, водитель «Мерседеса» от помощи МЧС отказался.