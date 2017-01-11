Сотрудники МЧС напомнили жителям острова имени Залита о пожарной безопасности

10:13, 11 января 2017, ПАИ

10 января на острове имени Залита в Псковском озере инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Дмитрий Васильев провел очередной рейд в рамках программы профилактики возникновения пожаров и информирования населения об элементарных правилах эксплуатации печного отопления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Удалённость этого острова от «большой земли», а, следовательно, и пожарных частей, привлекает повышенное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории. В связи с этим, на острове создана добровольная пожарная дружина из числа местных жителей в количестве 10 человек. Для ликвидации пожаров она оснащена пожарной мотопомпой, и пожарными рукавами различного диаметра. Остров Залита оснащен пожарным автомобилем марки АЦ-1,6-10 на базе автомобиля ГАЗ-66. На территории также расположены четыре пожарных гидранта, которые используются для забора воды. Давление поддерживается насосом-повысителем, установленном в скважине на территории острова.

Так, в ходе рейда жителям раздали памятки профилактического характера и провели инструктаж о безопасном использовании отопительных и электронагревательных приборов под роспись. В случае выявления признаков нарушений требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений разъяснялась опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения.

«По правилам пожарной безопасности, печи и камины должны иметь установленные нормами противопожарные разделки. Это значит, что расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов здания, должно достигать не менее 38 сантиметров. Перед топкой должен лежать предтопочный лист размером 60х40 сантиметров из негорючего материала без повреждений, корпус печи и дымоход должны быть побелены. Расстояние от печей до шкафов, стеллажей и другой мебели должно быть не менее 70 сантиметров, а от топочных отверстий – не менее 125», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают, что при эксплуатации печей и каминов запрещается:

-оставлять без присмотра топящиеся печи и камины и поручать надзор за ними малолетним детям

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

-применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся вещества

-топить углем, коксом, и газом печи, непредназначенные для этих видов топлива

-перекаливать печи и камины.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам посоветовал внимательно относиться к эксплуатации печного и электрооборудования.