В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир
В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратура региона.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Поэтому они вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием обеспечения сирот жильем, которые в итоге были удовлетворены.
В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.