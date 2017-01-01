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В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир

В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратура региона.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Поэтому они вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием обеспечения сирот жильем, которые в итоге были удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.

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