В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир

09:35, 11 января 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратура региона.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Поэтому они вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием обеспечения сирот жильем, которые в итоге были удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.