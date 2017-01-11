Заместители прокурора области проведут приёмы граждан в Плюссе и Гдове

09:40, 11 января 2017, ПАИ

В январе первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Встреча запланирована в прокуратуре Плюсского района по адресу: поселок Плюсса, улица Ленина, 20. Желающим стать ее участниками необходимо в срок до 13 января обратиться к прокурору района Михаилу Прокофьеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Также 17 января в 14:30 заместитель прокурора региона Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Гдове в здании районной прокуратуры на улице Карла Маркса, 35.