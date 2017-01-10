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Псковская таможня отработала новогодние праздники в штатном режиме

Псковские таможенники отработали новогодние праздники в штатном режиме. Как сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, об этом свидетельствует отсутствие зарегистрированных жалоб на работу должностных лиц таможни со стороны физических и юридических лиц.

На «телефон доверия» за указанный период не поступило ни одного сообщения.

За праздничные дни были возбуждены 6 дел об административных правонарушениях. В канун празднования Нового года на таможенном посту МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница) сотрудники таможни обнаружили тайник в легковом автомобиле под управлением гражданина Латвии. Гражданин сопредельного государства при выезде с территории России пытался скрыть от таможенного контроля 2 тыс. 130 пачек сигарет общим весом 50 килограммов.

«Как и ожидалось, поток автотуристов во время новогодних каникул вырос в несколько раз. Благодаря заранее принятым мерам на таможенных постах удалось избежать нештатных ситуаций», - отметила Н. Князева.

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