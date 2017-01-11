Поверившая мошеннику псковичка лишилась более 11 тысяч рублей

09:49, 11 января 2017, ПАИ

В Пскове злоумышленник ввел в заблуждение гражданку и снял деньги с ее банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, на контакт с жительницей областного центра вышел неизвестный мужчина, который представился работником одного из банков. Он пояснил, что предстоит, якобы, провести операцию по возврату ранее снятых с ее счета денежных средств, и для этого требуется уточнить реквизиты карты.

В результате этих уловок с банковской карты потерпевшей было списано более 11 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего в ходе расследования разбираются стражи порядка.

