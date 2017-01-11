Начался ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В 11:00 начался очередной выпуск ПАИ-live. Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт.
Речь пойдет о нововведениях для водителей, вступивших в силу в 2017-ом, о том, вернется ли бальная система для нарушителей Правил дорожного движения, будут ли инспекторы ГИБДД снова проверять документы о техосмотре. Кроме того, Владимир Папорт расскажет об итогах новогодних праздников для дорожной инспекции и ответит на вопросы зрителей, которые можно оставлять на странице ПАИ-live