Дети из многодетных семей теперь могут обучаться хоккею и фигурному катанию в псковском Ледовом дворце со скидкой

10:07, 11 января 2017, ПАИ

С 1 января в Ледовом дворце Пскова на обучение детей из многодетных семей в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию действует скидка в 50% от прейскуранта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стоимость обучения в месяц с учетом скидки составит 1 тыс. 500 рублей, сообщили в спортивном учреждении. Занятия по хоккею и фигурному катанию проходят 6 раз в неделю. Возраст детей в спортивно-оздоровительных группах по фигурному катанию от 4 до 7 лет, по хоккею — от 5 до 7 лет.

Чтобы воспользоваться льготой, многодетным семьям необходимо написать заявление в адрес руководителя Ледового дворца и приложить к нему копии свидетельств о рождении детей.