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Общество

Дети из многодетных семей теперь могут обучаться хоккею и фигурному катанию в псковском Ледовом дворце со скидкой

С 1 января в Ледовом дворце Пскова на обучение детей из многодетных семей в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию действует скидка в 50% от прейскуранта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стоимость обучения в месяц с учетом скидки составит 1 тыс. 500 рублей, сообщили в спортивном учреждении. Занятия по хоккею и фигурному катанию проходят 6 раз в неделю.  Возраст детей в спортивно-оздоровительных группах по фигурному катанию от 4 до 7 лет, по хоккею — от 5 до 7 лет.

Чтобы воспользоваться льготой, многодетным семьям необходимо написать заявление в адрес руководителя Ледового дворца и приложить к нему копии свидетельств о рождении детей.

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