Крыпецкий монастырь приглашает на праздник Крещения

10:02, 11 января 2017, ПАИ

С 18 по 19 января состоится традиционная паломническая поездка в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь на праздник Святого Богоявления (Крещения). Также паломники посетят Рождества-Богородицы Снетогорский монастырь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

История Крыпецкого монастыря насчитывает более 500 лет. Это одна из самых древних действующих мужских псковских обителей со строгим монастырским уставом. До революции женщинам вход туда был закрыт. С самого начала своего возникновения монастырь славился чудесами и исцелениями. «В монастыре находится святой источник - Святое озеро, которое ископано еще самим преподобным Саввой Крыпецким - основателем монастыря. Ежегодно в Крещение оно освящается по чину Иордана. На озере имеется часовня-купальня. Источник славится многочисленными исцелениями», - отметили в епархии и добавили, что после праздничной литургии будет совершен Крестный ход к Святому озеру и его освящение.

Также паломники посетят Рождество-Богородичный Снетогорский женский монастырь, который впервые упоминается в 1299 году. Сегодня в монастыре проживают более 70 сестер. Духовник монастыря - архимандрит Гермоген - известен далеко за пределами Псковской епархии. В обители совершается чтение неусыпаемой псалтыри.

В Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь паломники прибудут, по благословению благочинного монастыря иеромонаха Мардария, на ночную праздничную службу в ночь с 18 на 19 января, по окончании которой будет совершен Крестный ход к Святому озеру, организована раздача крещенской воды и праздничная трапеза для паломников. Крещенскую воду можно будет взять и в Снетогорском монастыре.

Выезд из Великих Лук 18 января запланирован на 18630, возвращение - на 19 января около 15:00.

Получить более подробную информацию о поездке на праздник Крещения и записаться можно телефону +7 (921) 508-31-95.