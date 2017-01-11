В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт

10:27, 11 января 2017, ПАИ

10 января в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Концерт на протяжении нескольких лет традиционно организует Псковская митрополия. Праздничное мероприятие началось с выступления Сводного хора Псковской митрополии. Далее молитвенные песнопения продолжили детский хор «Лучики» духовно-просветительского центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, хор воскресной школы и храма Александра Невского, а также хор монахинь Псковской митрополии.

Во второй части концерта выступили светские творческие ансамбли. Среди них коллектив народных инструментов «Сказ», военно-духовой оркестр, вокальные и танцевальные ансамбли Пскова, чтецы.

Вместе с жителями города гостем мероприятия стал губернатор Псковской области Андрей Турчак. По окончании праздничного концерта он поздравил митрополита Псковского и Порховского Евсевия и гостей праздника с Новым годом и Рождеством Христовым.

«Мы должны сказать слова глубокой благодарности Владыке Евсевию за такой замечательный подарок», — отметил губернатор.

Также с приветственным словом перед гостями праздника выступил митрополит Евсевий. «Хочется надеяться, что Русь еще соберется и покажет миру, чем она жила, живет и будет жить», — сказал он.

«Сегодня здесь была по-настоящему добрая, наша русская гостеприимная атмосфера», — присоединился к поздравлениям глава города Пскова Иван Цецерский.