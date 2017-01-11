В Пскове и Опочецком районе 10 января в ДТП пострадали 9 человек

10:54, 11 января 2017, ПАИ

10 января в Псковской области произошли 5 ДТП, в результате которых пострадали 9 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В Пскове на Крестовском шоссе, 19 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113, не имеющий права управления, наехал на обочину, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с «Киа», за рулем которой находился 34-летний мужчина. Затем ВАЗ врезался в опору освещения. В результате аварии пострадали: водитель ВАЗа, его 15-летняя пассажирка и 17-летний пассажир. Все они доставлены в детскую областную больницу.

Также вчера в Пскове на улице Вокзальной, 23Б 61-летний водитель автобуса ПАЗ при повороте направо наехал на 27-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть привокзальной площади по линии тротуара. Пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Кроме того, на улице Юбилейной, 2Б 28-летний водитель автомобиля «Фиат» сбил 82-летнего мужчину, который заканчивал переход проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы.

На Рижском проспекте, 51 25-летний водитель машины «Лада Приора» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Киа» под управлением 41-летнего мужчины, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали водители и 24-летняя пассажирка «Лады».

В Опочецком районе на 425-м км шоссе Санкт-Петербург – Невель 60-летний водитель машины «Скания» наехал на 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В итоге пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в больницу.