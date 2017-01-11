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Общество

Великолукский свиноводческий комплекс продолжает отправлять нуждающимся машины с дровами

Великолукский свиноводческий комплекс продолжает отправлять машины с дровами нуждающимся жителям Великолукского района. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, на сегодняшний день адресную безвозмездную помощь получили более 40 семей и одиноких людей.

ВСК продолжил традицию по обеспечению дровами самых незащищенных и нуждающихся жителей Великолукского района, начатую в ноябре прошлого года под эгидой главы района Сергея Петрова.

В последний месяц уходящего года получателями твердого печного топлива стали более 18 многодетных и малообеспеченных семей. К ним были направлены первые машины от Великолукского свиноводческого комплекса. Причем сотрудники предприятия не просто доставляют дрова, но и помогают выгрузить их и уложить в поленницы.

«В некоторых семьях проблема с отоплением домов стояла уже не просто остро, она требовала незамедлительного решения. Там же дети. И допустить, чтобы в канун самого светлого и долгожданного праздника в году они начали замерзать в своих домах, просто непозволительно, - отметили представители Великолукского свиноводческого комплекса. - Но, к сожалению, еще немало представителей других социальных категорий также нуждаются в незамедлительной помощи. Многие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья не имеют ни сил, ни средств, чтобы заготовить достаточно дров на зиму. Им также необходимо, чтобы в их домах было уютно, сухо, а главное - тепло. И наш долг помочь им обеспечить все эти самые простые, самые насущные, но чуть ли не самые важные для нормальной жизни условия. Не говоря уже о ветеранах Великой Отечественной войны, перед которыми все мы находимся в неоплаченном долгу. И машина дров на зиму — это меньшее, что мы можем для них сделать».

В ВСК выразили надежду, что и другие предприятия и организации Великолукского района поддержат «теплую эстафету».

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